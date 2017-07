Hendelsesløs natt for politiet

NAMSOS: Operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt forteller til NA at det ikke har skjedd stort i Namdalen i natt. Politiet har ingen meldinger i loggen.

Man må fortsatt regne med forsinkelser på opp til fem minutter om man ferdes på fylkesveg 434 på strekninga mellom Skage og Øyesvoll. Her er hastigheten nedsatt til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Slik skal det være fram til 5. august. Det melder Statens vegvesen.

Yr.no melder om en dag med oppholdsvær og temperaturer rundt 15 grader i hele Namdalen. Sola vil også glimte til utover dagen og på kysten vil det bli skyfri himmel utover ettermiddagen og kvelden.

I dagens NA kan du lese at familien Hyllnes/Aarmo skal innom fem kommuner når de legger ut på fjelltur med fire barn og mormor.

Les også at Lånkerevyen stakk av med den gjeveste prisen under årets Revy-NM, og at det var folkefest i regnet under musikkfestivalen i Sildvika i helga.

Einar Gelius nytt medlem i Norsk toillingforbund Under årsmøtet i Norsk toillingforbund lørdag, ble det religiøse området dekt da nytt medlem ble tatt opp i forbundet.