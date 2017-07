Ljom inviterer til låvekonsert i Grong

GRONG: Ljom trives tydeligvis på Elstadvollen gård. Dette blir nemlig gruppas tredje besøk på gården. Gårdseier Guro Holtmon Myrvold tror en kombinasjon av varmt vertskap og vakre omgivelser er årsaken.

– I tillegg har vi lokaler som byr på en god dose historikk, med gjenstander fra så langt tilbake som trolig 1600-tallet, forteller Holtmon Myrvold.

Snåsabandet Ljom, som frontes av vokalist Kjersti Kveli, ga nylig ut sitt andre album «Stundom». Konserten i Grong åpner gruppas sommerturne.

– Det som er særlig spennende denne gang er at Ljom har lånt melodier og tekster fra tre kunstnere som levde på Snåsa under tre forskjellige århundre. Det vil si at gården, museet og musikken sammen vil fortelle en historie om kulturen vår, sier Holtmon Myrvold – som lover kaffeservering til gjestene.