Fotograferte hus og biler i Namsos

NAMSOS: Operasjonsleder Jørgen Grønlie i politiet forteller at mennene var fra Bulgaria og at de forklarte til tipseren på gebrokkent engelsk at de ikke hadde sett lignende bygninger og biler tidligere.

Like etterpå forlot de stedet, og poltiet har ikke selv vært i kontakt med mennene.

Politiet forteller at de finner observasjonen interessant, og ber folk om å være oppmerksomme på personer som drar rundt å tar bilder av hus og biler.