NTE Energi ber om fritak for eiendomsskatt for tre vindturbiner

NÆRØY: Administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi AS har i et brev anmodet Nærøy kommune om fritak for eiendomsskatt for tre vindturbiner på Hundhammerfjellet vindmøllepark for inneværende år.

Selskapet har i vår og sommer demontert ytterligere tre vindturbiner i vindmølleparken. Det er to turbiner fra Scanwind og en fra Vestas, og det er altså disse det anmodes om fritak for eiendomsskatten fra,