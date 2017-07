Noe for enhver smak

LEKA: Det er ikke bare Herlaugsspelet som trekker mange turister til Leka de neste ukene. Herlaugsdagene som starter for fullt mandag, er også en stor del av det.

– Det er mange utflyttede lekaværinger som hvert år legger ferien sin til disse ukene. Det er så mye folk her at vi faktisk må stå i kø på butikken, sier Tove Kvaløy, leder av Herlaugsdagene.

Mange aktiviteter

Allerede i helga ble det første arrangementet i regi dagene avholdt, Herlaugsstvene på skytterbanen. Og helt fram til 23. juli, når den tradisjonelle sommerrevyen går av stabelen, er det arrangementer rundt om på Leka. «Uten tvang» er navnet på årets revy. Det kan virke som kommunesammenslåing også her blir høyaktuelt.

På mandag, når det virkelig starter, er det fiskekonkurranse og familiefest i Skeihavna som står på programmet. Her blir det underholdning og grilling, i tillegg til andre småkonkurranser. I løpet av uka arrangeres det også bygdedag på Bygdemuseet og fotballcup, som passer godt for barna.

– Interesserte kan stille med fullt lag i cupen, eller bli plassert på et når man kommer, informerer Kvaløy.

For de litt eldre er Cabaret Solsem ofte populær. Her vises også sommerrevyen, og det er muligheter for å nyte en trerettes middag. Etterpå er det duket for bygdedans.

Sykkelturen Leka rundt er et flott alternativ, for sykkelglade. I trimklassen er det mulig å velge å sykle 26 eller 52 kilometer. Det er også mulig å stille i konkurranseklassen.

Friluftsgudstjenesten avholdes tirsdag ved steinhytta på Skeinesset. Arrangørene oppfordrer til å ta med kaffe og noe godt å spise.

Flere hiver seg på

Det er ikke bare arrangementer ledet av Herlaugsdagene som foregår på øya disse dagene. Mange på Leka ser muligheten til å invitere inn når mange turister likevel har tatt turen. I helga er det hagefest på Vertshuset, både fredag og lørdag. Det blir også muligheter for å spise asiatisk mat under fotballcupen. Er det ønskelig å nyte kortreist mat og lokalt øl, har Lekamøya Spiseri åpent hele uka.

Mulig klok av skade, er det satt opp flere alternative lokaler hvis det blir dårlig vær.