Uvanlig mange kirker i den nye storkommunen

KOLVEREID: Likevel skal det svært mye til før ei kirke legges ned, Skomedal kommer ikke på noe eksempel fra Nidaros på at akkurat det har skjedd. Fra Oslo er det et par eksempler på at kirker har fått endret bruk, men ikke blitt nedlagt.

– Jeg har forståelse for at et fellesråd vil se på spørsmålet om antallet. Samtidig er det nok slik at det finnes mange små steder rundt om i landet med mange kirker. Demografien og kommunikasjonene har endret seg mye siden alle disse kirkene ble bygd, påpeker fungerende stiftsdirektør.

Gravplasser fredet

Ei kirke eies av det lokale soknet eller menighetsrådet juridisk, mens fellesrådet forvalter bygget på vegne av soknet, forklarer han. Som regel blir det et stort folkelig engasjement rundt kirker som er «truet», og med dugnader og stor arbeidsinnsats blir kirkebygningene tatt vare på.

Kirkegårdene som ligger rundt kirkene gjør sakene enda mer komplisert. Gravplasser er fredet etter et eget lovverk og fester av gravplass har rettigheter i 20 år.

Naturlig diskusjon

Steinar Skomedal finner det altså naturlig at diskusjonen rundt antall kirker kommer opp i forbindelse med ei kommunesammenslåing. Det må opprettes et nytt fellesråd, som tar opp en sak om struktur og soknegrenser og eventuelt antall kirker i kommunen. Ei fellesnemnd for den nye kommunen må planlegge overganger ut fra prosedyrene som skal følges.

– Men slike saker dukker opp av og til. Og det er fullt mulig å få det til, bekrefter fungerende stiftsdirektør i Nidaros bispedømme. Men han kan altså ikke finne eksempler på at det har skjedd i bispedømmet.