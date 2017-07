Vil avvikle omstridt støtteordning til kulturlivet

OSLO: Gaveforsterkningsordninga har vært sentral i den blåblå regjeringas ambisjoner om å gjøre kulturlivet mindre avhengig av offentlig støtte.

Kulturinstitusjoner som mottar private pengegaver, kan søke om å få 25 prosent i tilleggsstøtte fra staten.

Siden 2014 er ordningas økonomiske ramme femdoblet, fra 10 til 51 millioner kroner. Årets ramme på 51,1 millioner kroner er allerede brukt opp.

– Så langt har vi ikke sett at ordninga har tilført noe særlig mer private midler til kulturfeltet. Vi er også kritiske til at private givere gjennom denne ordninga kan legge føringer på hvordan fellesskapets midler skal brukes, sier kulturpolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Arild Grande til Klassekampen.

Han lover å sette en stopper for ordninga – etter at årets etterslep er dekket inn – om Ap vinner valget til høsten.

– Først vil vi sørge for at den blir grundig evaluert. Hvis vi får bekreftet våre antakelser om at den ikke har hatt noen effekt, vil vi sørge for at den blir skrinlagt, sier Grande.