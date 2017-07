Vil forlenge full isolasjon for varetektsfengslet stefar

Det var natt til mandag 26. juni at helsepersonell rykket ut til en bolig i Namdalen etter at ei tre år gammel jente var blitt skadd.

I over to døgn lå barnet i koma med kritiske hodeskader før hun døde på St. Olavs hospital den påfølgende onsdagen.

Den døde jentas mor i 20-årene og stefar i 30-årene er begge siktet for å ha utøvd dødelig vold mot jenta. Dette nekter de for, og hevder at barnet pådro seg skadene da hun falt ut av en barneseng.

Oppsøkte lege med ansiktsskader ti dager før jenta døde Få dager før jenta ble kritisk skadd og døde måtte hun til lege med ansiktsskader. Den voldssiktede mora har forklart at også denne skaden oppsto etter at treåringen falt ut av barnesenga.

De ble pågrepet og er varetektsfengslet i henholdsvis to uker og fire uker. Varetektsperioden for moren går ut torsdag. Om det begjæres en ny periode i varetekt for den høygravide kvinnen, tar politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt først stilling til på onsdag, skriver Adresseavisen.

Da den siktede stefaren ble fengslet, besluttet Inntrøndelag tingrett at de to første ukene skulle skje i full isolasjon. Denne perioden går ut på onsdag, og politiet vil be retten om å forlenge restriksjonene. Isolasjonsspørsmålet skal behandles som en kontorforretning – med kun én dommer til stede.

– Vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, derfor er isolasjon påkrevd, sier Sand til avisa og legger til at han frykter siktede kan ta kontakt med personer de ikke har vært i kontakt med, og som de trenger forklaringer fra.

– Etterforskningen av saken pågår fortsatt og det dukker stadig opp navn på personer som vi vil snakke med.