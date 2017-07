Økte med 40 prosent

KOLVEREID: En strålende fornøyd kinosjef Øyvind Nordstrand har reist på ferie i trygg forvissning om at kinoen for første gang i nyere tid har omsatt for over 300.000 kroner første halvår.

– Og vi brøt for første gang den litt magiske «100 besøkende per forestilling»-grensa for perioden januar til juni. Når vi samtidig vet at vi alltid har hatt svært mye bedre tall for andre halvår, er det bare å glede seg til høsten, sier kinosjefen på Kolvereid.

Rekorden er fra 2015

Kinobesøket første halvår i fjor var litt lavere enn tidligere år med 82 personer per forestilling. Årets tall er 115 besøkende per forestilling så langt. Snittbesøket på høsten er altså normalt betydelig høyere. Rekorden for kinoen er fra 2015 med 181 besøkende i snitt på høstsesongen.

– Det jobbes for øvrig med videreutvikling av kinoen vår, og vi kommer på banen med nyheter allerede i august, opplyser Øyvind Nordstrand.

I de nordtrønderske bykommunene er det bare kinoen i Verdal foruten Kolvereid som kan vise til økning første halvår, økninga er 9,8 prosent. Både Stjørdal, Steinkjer, Levanger og Namsos har nedgang i besøkstallet så langt i år.

Stjørdal mistet flest

Størst er den negative utviklinga i Stjørdal med hele 11,7 prosent. For Steinkjer, Levanger og Namsos er nedgangen 9,5, 4,1 og 5,7 prosent, viser tallene.

I løpet av første halvår ble det solgt 5.828.323 billetter på norske kinoer. Det er 0,8 prosent flere enn rekordåret 2016 – som til slutt endte som det beste kinoåret siden 1983.

Tallene så langt i år viser imidlertid en nedadgående trend for nordtrønderske kinoer.