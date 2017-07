Ønsker å forlenge varetektsperioden til høygravid mor

Politiet frykter at moren kan påvirke vitner om hun løslates.

Barnedødsfallet: Vil forlenge full isolasjon for varetektsfengslet stefar Politiet vil unngå at den dødsvoldsiktede mannen i 30-åra får anledning til å snakke med mulige vitner i saken.

– Vi ønsker å forlenge varetektsperioden for siktede, og det er avtalt et fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett torsdag, sier politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt til Adressa.

Jente døde av skadene Den tre år gamle jenta som ble sendt til St.Olavs hospital døde av skadene onsdag formiddag.

Moren i 20-åra som er siktet i saken ble fremstilt for fengsling for snart to uker siden. Da ba påtalemydighetenen om to ukers varetekt.

– Hva jeg begjærer denne gangen har jeg ikke bestemt meg for. Det blir enten to eller fire uker, sier Sand til Adressa.

Politiet opprettholder siktelsene etter å fått obduksjonsrapport Den foreløpige obduksjonsrapporten til jenta på tre år som politiet mistenker døde av vold, er klar – og siktelsene mot mora og stefaren opprettholdes.

Det er faren for bevisforspillelse som er grunnlaget for ønsket om forlenget vareteksperiode. Og argumentet er at den siktede på frifot kan påvirke vitner.

Ny pressekonferanse kl 16 om endringer i voldssaken mot treåring Vil varetektsfengsle stefaren Politiet vil presentere endringer i den alvorlige voldssaken når de holder ny pressekonferanse onsdag ettermiddag. Den siktede stefaren framstilles for varetektsfengsling i dag.

Under rettsmøtet i Trondheim tinghus 29. juni måtte den gravide moren støttes inn i rettslokalet. Politiet forklarer til Adressa at de er oppmerksomme på graviditeten og andre helsemessige forhold.

– Dette må håndteres håndteres på en måte som er forsvarlig, og det kan avstedkomme andre løsninger enn vanlig varetekt i fengsel, sier Amund Sand.

Den siktede moren motsetter seg videre fengsling og ntekter fortsatt fengsling.

– Hun aksepterer ikke dette, og begjærer seg løslatt, sier advokat Leif Strøm som representerer den siktede mens forsvarer Torfinn Svanem har ferie.