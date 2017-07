Grå og regnfull dag i vente

NAMSOS: Det har vært en stille, rolig og fredelig natt for politiet i Nord-Trøndelag. Operasjonsleder Jan Tore Tiltnes forteller til NA at politiloggen er tom.

Trafikkmeldinger og været

På Statens vegvesen sin nettside ligger det ut fire trafikkmeldinger for Namdalen: Nedsatt kjørehastighet på fylkesveg 434 mellom Skage og Øyesvoll, lysregulering på Foldabrua på fylkesveg 17 på strekninga mellom Namsos og Kollbotnet. Et stengt kjørefelt på fylkesveg 74 mellom Bjørgan og Murmoen, i tillegg til redusert framkommelighet og lysregulering på samme veg like ved svenskegrensa.

Yr.no melder om en grå og regnfull sommerdag i Namdalen. På kysten vil det bli ti grader og regn opp mot 3,8 mm. I Namsos vil det regne opp mot 5,4 mm og gradestokken vil vise en temperatur rundt ti grader. I Indre Namdal er det meldt om regn opp mot 11,9 mm og temperatur rundt åtte grader.

Nyheter

I dagens NA kan du lese at det nye storkommunen i Ytre Namdal vil få 17 kirker fordelt på 11.500 innbyggere, og at Nærøy-ordfører Steinar Aspli mener debatten om antall kirker må tas.

Les også at Gammelstua friluftsbarnehage er nominert til årets barnehage, og at Arbeiderpartiet ønsker å innføre pensjonsgaranti.

Namsosklubbene børster støv av samarbeidsavtale Sommerfotball for alle lag Fotballklubbene i Namsos børster støvet av samarbeidsavtalen og arrangerer åpne sommertreninger for alle – hele sommeren.