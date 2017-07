NÆRØY: Avtalen som daglig leder Nina Dahle har undertegnet går fra 9. august til 31. desember 2017. Arealet i inngangspartiet til kinoen leier The 7 fritt i denne perioden.

Kiosksalget skal leietaker drive for egen regning og egen risiko. Kommunen har imidlertid laget et punkt med henstilling til leietaker om å tilby et minimum av sunt alternativ i utsalget, i tråd med Nærøy kommunes helseprofil. Kiosksalget må starte 30 minutter før forestilling.