Lager film om Manson-drapene

Ifølge Hollywood Reporter jobber stjerneregissør Quentin Tarantino med et filmprosjekt som tar for seg en av Los Angeles største traumer de siste 50 åra – de brutale drapene på skuespiller Sharon Tate og seks andre bosatt i de fasjonable delene av millionbyen. De var utført av «The Manson Family», hvis medlemmer var unge hippier, mange av dem kvinner rundt 20 år, ledet av 34-årige Charles Manson.

Brad Pitt og Jennifer Lawrence skal ha blitt kontaktet om prosjektet, mens australske Margot Robbie skal være aktuell for rollen som Sharon Tate – Roman Polanskis kone som ble et av Mansonfamiliens ofre. Charles Manson og flere av sektmedlemmene ble i 1971 dømt til livsvarig fengsel for drapene.