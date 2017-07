Leverer nytt fartøy – og har to til på gang

FLATANGER: Det er det andre fartøyet av modellen Follawork 35 som er levert til NRS Finnmark den siste tiden.

Fartøyet er i overkant av ti meter langt og fem meter bredt.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra NRS på det første fartøyet, og håper derfor at MS Karina blir like godt mottatt, sier daglig leder i Folla Maritime Service AS, Runar Brennvolleng.

Båtprodusenten på vertftet i Flatanger forteller at det fortsatt er stor etterspørsel etter slike fartøy, og har ytterligere to under bygging. Og oppdretterne i NRS Finnmark i Kvalfjord er så langt fornøyd med båtene.

– Vi er godt fornøyd med det første fartøyet, som fremstår som en fin røkterbåt med gode sjøegenskaper. Nå ser vi frem til å ta i bruk MS Karina, sier Ole Sevald Hansen i NRS Finnmark»