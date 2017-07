Oppfordrer til å klippe

KOLVEREID: Kommunen har sammen med vegvesenet lagt ut ei oppfordring på sine heimesider med påminnelse om å klippe hekk og busker langs både gang- og sykkelveger og kommune- og fylkesveger.

Buskas kan både hindre framkommelighet for fotgjengere og syklister. Hekker kan hindre sikten for bilister i vegkryss. Kommunen og vegvesenet har ansvar for framkommelighet, men kan ikke klippe hekker og prydbusker, heter det.