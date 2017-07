NAMSOS: Operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt tror det kan ha noe med været å gjøre.

– Folk sitter vel inne og fyrer i peisen og hygger seg. Det blir ikke så veldig mye kriminalitet ut av det, sier Hjulstad og legger til at politiloggen for natt til torsdag er tom.

Også på dagtid har det vært stille fra politiet denne uka.

Nyheter og været

På forsiden av dagens NA kan du lese at vi melder sola savnet, og du kan ringe til oss hvis du vet hvor den er.

Juni måned var en svært regntung uke. Juli har så langt ikke vært stort bedre, noe som har ført til lite liv og røre på Namsos camping. Og ifølge meteorologisk institutt er det lite som tilsier at været blir særlig bedre med det første.

Wild Willy’s Gang spiller 40 års rockehistorie på Ullvaren kafe i Namsos Willy (60) slår fortsatt hardt Han har turnert med Motorhead og spilt med artister fra band som Thin Lizzy og Uriah Heep. 7. august er tromme- legende «Wild» Willy Bendiksen på plass med fullt mannskap i Namsos.

Les også at det har blitt andre boller på Hamstad. Ei økt omsetning på fem millioner har snudd overskudd til underskudd.

Fylkesrådet setter stopper for flytebrygge på Sør-Gjæslingan – Helheten må bevares En fisker i Sør-Gjæslingan vil bygge flytekai og kjøpe seg sjark. Fylkesrådet sa nei til bygging, og står fast på vedtaket etter å ha mottatt klage.

Private klær kastet sammen med gamle møbler og matavfall Ryddekaos ved mottaket Besøksvenn mener det er forkastelig behandling av beboere. Mottaksleder sier det er en misforståelse og ønsker dialog.

Anne Lise Grubbmo og Ane Appelkvist Stenseth skal løfte hverandre Felles satsing uten lag Anne Lise Grubbmo og Ane Appelkvist Stenseth takket begge nei til plass på kretslaget. Nå håper de i fellesskap å ta steg mot norgestoppen i langrenn.

Trafikkmeldinger

På Statens vegvesen sin nettside ligger det ut fire trafikkmeldinger for Namdalen: Nedsatt kjørehastighet på fylkesveg 434 mellom Skage og Øyesvoll, lysregulering på Foldabrua på fylkesveg 17 på strekninga mellom Namsos og Kollbotnet. Et stengt kjørefelt på fylkesveg 74 mellom Bjørgan og Murmoen, i tillegg til redusert framkommelighet og lysregulering på samme veg like ved svenskegrensa.