Du kan stole på Brannmann Sam

NAMSOS: Sommeren så langt har ikke bydd på mye sol og finvær. Det kan være en god anledning til å rulle ned gardina, finne fram ostepopen og se en god film. Eller bedre – besøke kinoen.

Verdt å merke seg er at flere lokale kinoer for tida har sommerstengt. Namsos kino har stengt i ei uke fra mandag. Hvis du vil oppsøke kinomørket er det nå i helga det gjelder – med seks filmer på plakaten.

Fredag er det norgespremiere på «Brannmann Sam – besøk fra verdensrommet». Roen i den lille byen Pontypandy blir forstyrret når Herman mener han ser en ufo.

Snart blir det ufo-hysteri og kaos, og Brannmann Sam får problemer med å holde styr på byen.

Det nye redningshelikopteret blir satt inn, men til og med Brannmann Sam får se en liten grønn mann, og det virker som det er noe muffens på gang. Hva er det egentlig som ligger bak besøket fra verdens- rommet?

Mer animert moro blir det i «Grusomme meg 3», der Gru møter sin ukjente tvillingbror Drew. Cæsar og hans aper blir tvunget inn i en dødelig konflikt med en menneskehær i «War For The Planet Of The Apes», som har mottatt strålende kritikker etter at filmen hadde premiere i forrige uke.

I tillegg fortsetter «Spider-Man: Homecoming» å gå på Namsos kino, mens helga blir siste mulighet til å få med seg skrekkfilmen «It Comes At Night» og dokumentaren om Whitney Houston – «Whitney: Can I Be Me?».