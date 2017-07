Legg grønt på grillen

Sommeren er høysesong for grilling. Det betyr som regel at vi spiser litt mer kjøtt. Men det er mange gode grunner til å legge grønnsaker på grillen.

For det første har plantebasert kost en enorm positiv effekt for klimaet. Vi vet at utslippene fra kjøttindustrien påvirker klimaet og er med på å skape global oppvarming.

For det andre kan dyrevelferden bli bedre om vi spiser litt mindre kjøtt. Det gjør det lettere for bonden å sette kvalitet fremfor kvantitet i produksjonen. Med færre dyr blir det enklere for bonden å gi dyra oppmerksomhet og plass og ha dyra ute på beite.

For det tredje er lavere kjøttforbruk bra for folkehelsa. Sammenhengen mellom høyt forbruk av enkelte kjøttprodukter og livsstilssykdommer er godt dokumentert.

For det fjerde kan mer vegetarkost gi oss mer matglede. Espen Holmboe Bang, kjøkkensjef for restauranten Maaemo som har tre stjerner i Michelin-guiden, har uttalt til Aftenposten at «Det vegetabilske riket er for meg mye mer spennende enn det animalske. Grønnsaker smaker rett og slett bedre».

Tilbudet av kjøttfrie burgere, pølser og annen grillmat har skutt i været de siste årene, takket være den økende etterspørselen. Det har aldri vært lettere å velge grønt. Miljøpartiet De Grønne har foreslått på Stortinget å øke momsen på ikke-økologisk kjøtt og fjerne momsen på frukt og grønt. Slik blir det enda lettere å legge grønt på grillen – og ta vare på miljøet, dyrene og helsa vår.