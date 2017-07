Mer rettferdig, stabil og trygg pensjon

De tre siste årene på rad har pensjonistene tapt pensjon og gått i minus samtidig som resten av samfunnet har opplevd lønnsøkninger. Denne urettferdige situasjonen vil Arbeiderpartiet ha en slutt på, og vi vil derfor innføre et helt nytt prinsipp i pensjonssystemet: pensjonister skal aldri oppleve å tape når andre går i pluss. Underreguleringen av pensjoner, stikk i strid med det som var intensjonen for pensjonsforliket, tar nå slutt hvis Arbeiderpartiet går i regjering etter 11. september.

Da pensjonsreformen ble vedtatt lød ordlyden slik: «Stortingets vedtak fra 2005 om å regulere pensjon under utbetaling med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten ved at pensjonen reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent, foreslås gjennomført. Størrelsen på faktoren er fastsatt ut fra at reguleringen over tid forventes å gi om lag samme resultat som regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.»

Pensjonsreformen var nødvendig for å sikre at vi i framtida både kan ha gode pensjonsordninger og ta vare på velferdsordninger som AFP, gratis skolegang og et helsevesen for alle, ikke bare for dem som har råd til det. En viktig endring var at det skulle bli lettere å kombinere å stå lenger i arbeid og gradvis ta ut pensjon.

En reform som var, og er, helt nødvendig all den tid vi blir færre som står i arbeid per pensjonist. Det er derimot avgjørende at pensjonsreformen, en av bærebjelkene i fremtidens velferdsstat, oppfattes rettferdig og har oppslutning i folket.

Arbeiderpartiet ønsker derfor å justere reformen når deler av den slår skjevt ut, til at pensjonene reguleres årlig etter gjennomsnitt av forventet lønns- og prisvekst. Dersom det er avvik mellom forventet og faktisk lønns- og prisvekst skal dette etterreguleres.

Arbeiderpartiets forslag til løsning vil gi en mer stabil og forutsigbar inntekt for pensjonistene. I år med lønnsnedgang vil ikke lenger pensjonistene gå mer ned i pensjon enn andre lønnsmottakere går ned i lønn, slik det er i dag. Med Arbeiderpartiets forslag til ny pensjonsmodell ville en pensjonist med 300.000 kroner i inntekt fått ca. 7.400 kroner mer de siste tre årene enn vedkommende har fått med dagens ordning.

Frp og Høyre prøver å fremstille det som at denne endringen i pensjonsordningen ikke har noen betydning. For folk med inntekter tilpasset skattekuttene til Frp og Høyre oppleves kanskje dette som smuler, men for vanlige folk er tusenlapper mye penger.

Arbeiderpartiet går til valg på et trygt, ansvarlig og stabilt pensjonsforlik. 9 av 10 pensjonister vil få lik eller lavere skatt med Arbeiderpartiets budsjetter, og man vil aldri igjen oppleve å få mindre pensjon samtidig som dagligvarer og bursdagsgaver til barnebarna blir dyrere.

Det er grunnleggende urettferdig at pensjonister skal få mindre mens andre får mer. Arbeiderpartiet vil sørge for at pensjonister aldri mer skal oppleve å få mindre penger enn de fikk året før, dersom resten av landet får økt lønn. At Frp og Høyre-regjeringen går imot en slutt på urettferdigheten kan man bare spekulere i, for politikk handler om å prioritere.

For Arbeiderpartiet er skole, eldre og helse, viktigere enn skattekutt til de med mest fra før. For oss er målet et samfunn som virker for alle, ikke bare noen få, fordi alle skal med.

Bløffen fra Arbeiderpartiet

Når Arbeiderpartiet først engasjerer seg for pensjonistenes økonomi, er det en dårlig skjult bløff som blir servert. Støres plan for «en mer rettferdig» pensjonsordning kan i realiteten gi mindre til pensjonistene.

Arbeiderpartiet foreslår å regulere veksten i pensjonen basert på et gjennomsnitt av lønnsveksten i samfunnet for øvrig i de foregående år. Det ville gitt pensjonistene en litt høyere lønnsvekst i 2018, men klart dårligere i 2019 og 2020. Også Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, peker på at pensjonistene på sikt vil komme dårligere ut i den foreslåtte ordningen, enn med dagens ordning. Ap frister med økte inntekter for pensjonistene i valgkampen, men så snart løftene er glemt vil pensjonistene stå igjen som taperne av Arbeiderpartiets populisme.

Logikken i Arbeiderpartiets forslag faller også på sin egen urimelighet. Forslaget fremstilles som en gavepakke til pensjonister, men samtidig skal ordningen ikke koste mer penger på sikt. Dersom pensjonistene faktisk får større utbetalinger det første året med denne ordningen, er det ingen annen måte at forslaget går i null på, med mindre pensjonistene får mindre i årene som kommer.

Dersom Støre ønsker at pensjonistene i 2018 skal få økte utbetalinger, og at pensjonistene i 2019 skal betale for dem, så bør han være ærlig om det. Et system hvor pensjonistene får mindre, er i alle fall ikke et mer rettferdig pensjonssystem.

De siste årene har vi på grunn av fallende oljepris, opplevd svakere lønnsvekst enn tidligere, som også har gått utover pensjonistene. Noen pensjonister har også fått redusert kjøpekraft. Derfor har det vært viktig for Høyre å bedre økonomien for pensjonister. Minstepensjonister fikk 1. september i fjor økt pensjonen sin med 4.000 kroner. Den 1. september i år øker vi den med 4.000 kroner til. Gifte og samboende par får nå 8.000 kroner mer i året. Totalt har regjeringen bevilget 7 milliarder til å bedre pensjonistenes økonomi.

Hadde det ikke vært for at denne regjeringen ga skattelette, ville pensjonistene hatt mindre å rutte med. Pensjonistene er blant dem som betaler mindre skatt nå enn før. Til sammen betaler alderspensjonistene 3 milliarder kroner mindre i skatt, og senest i revidert nasjonalbudsjett senket vi skattene for pensjonistene med ytterligere 840 millioner. Hver pensjonist betaler i snitt mer enn 3.000 kroner mindre i skatt på grunn av Høyres skattelettelser.

Arbeiderpartiet snakker ofte om de rikeste. Skatteregningen de ønsker å sende dersom de vinner valget går ikke bare til Røkke og kolleger, den går også til landets pensjonister. Blant annet har de foreslått å øke skatten for 210.00 ulike pensjonister i alle inntektsgrupper med 1,3 milliarder kroner.

Pensjonsbløffen til Arbeiderpartiet betales av pensjonistene selv. Med på lasset får man en pen skatteøkning. Jeg blir snart pensjonist. Det gleder jeg meg til, men jeg håper inderlig at det blir Erna som tar seg av min pensjon, ikke Støre.

Bjørn Myrvold

Pensjons- garanti?

I NA 12. juli, kan vi lese at Arbeiderpartiet vil strø noen «smuler» til pensjonistene etter at de og de andre partiene på Stortinget, (unntatt Fremskrittspartiet) innførte den nye pensjonistreformen som tok fra Pensjonistforbundet forhandlingsretten i 2011.

Samtidig nedregulerte de pensjonen med 0,75 prosent som reduserte kjøpekraften i 2015 og 2016.

Leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, har kjempet tappert mot denne reduseringen av pensjonistenes rettigheter. I en artikkel i bladet Pensjonisten av november 2016 skriver han blant annet:

Vi understreket i høringene i Finanskomiteen og i Arbeid- og sosialkomiteen at Pensjonistforbundet må få tilbake forhandlingsretten, slik at vi kan føre reelle forhandlinger og bidra at reguleringen av pensjonene skjer i tråd med Stortingets vedtak.

Forhandlingsretten blir en viktig sak og et tema fram mot Stortingsvalget 2017. Her har vi mulighet til å bruke vår styrke som partiuavhengig organisasjon. Våre medlemmer bør derfor fremme forslag om dette til de partier de er medlemmer av.

I artikkelen i NA stiller leder av Namsos Pensjonistforening, Gerd Normeland, og leder av eldres råd i Namsos, Gunnar Hojem seg bak og støtter de «smulene» som Arbeiderpartiet markedsfører i valgkampen. Hvor ligger lojaliteten? Hos Arbeiderpartiet, eller hos pensjonistene? Som ledd i valgkampen må en forvente større troverdighet fra tillitsvalgte i Namsos pensjonistforening.

Marianne Haugland Næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift.

Sorterer mer!

Ola nordmann kaster 33 kilo avfall i ferien. Det er mindre enn i ferien i fjor. Bra! Og både Ola og Kari sorterer mer av avfallet som kastes.

De 33 kiloene med avfall som hver nordmann i snitt kaster i løpet av fire uker blir brukt om igjen. Avfallet blir sortert, finsortert og sendes til gjenvinning, slik at esken rundt ispinnene gjenoppstår som esken rundt rekene. Rekeskallet blir til biogass og drivstoff til renovasjonsbilen som henter avfallet ditt, både på hytta og hjemme.

Kommunene sørger for å bruke avfallet vårt. Avfall er en ressurs når det kan brukes på nytt. Grovsorteringen sørger vi for hjemme, og finsorteringen skjer i avanserte sorteringsanlegg. Visste du at kommunene i Norge og andre land er så innovative på gode avfallsløsninger, at EU utvikler avfallspolitikken sin på disse løsningene?

Neste steg er å få bedre markeder for det sorterte avfallet, slik at vi ikke trenger ta ut så mye jomfruelig materiale fra kloden vår. KS Bedrift heier på alle kommuner og avfallsselskaper rundt i landet som sørger for at Ola og Karis avfall blir brukt om igjen. God kildesortering – også i ferien!