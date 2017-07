NAMSOS: Kanskje Norges største countrylegende, Ottar «Big Hand» Johansen, spiller på Onkel Oskar i Namsos lørdag kveld. 68-åringen fra Sulitjelma kunne i 2015 feire 50 år som artist, noe som ble markert med albumet «50 Years On The Road». Tidligere i år ga han ut plate sammen med en annen ringrev, Arne Benoni, under navnet Good Ol’ Boys.

Med til Namsos har «Big Hand» håndplukket countrybandet Nilsen Southern Harmony.