Sola er blitt observert i Namdalen

NAMSOS: NA meldte i dagens forside at sola er savnet i Namdalen. Vi har mottatt mange telefoner fra folk som har fått et glimt av sol. Her er noen av dem:

Gunnar fra Namdalseid ringte inn til NA etter han fikk et glimt av sola torsdag ettermiddag. Han fortalte at han fikk et kort glimt av den mellom regnbygene. Torbjørn fra Salsbruket ringte inn og sa at han ikke har sett sola, men var skråsikker på at den befinner seg bak skyene mot sør.

Runar på bilferie kunne melde om at sola befinner seg i Larvik. Der stråler den, faktisk.