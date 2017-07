Strømmen har blitt dyrere

Sammenliknet med prisene for 2. kvartal i fjor økte strømprisene i snitt med 15 prosent på landsbasis og ti prosent i Midt-Norge.

Over normalen

Det norske kraftsystemet gikk inn i 2. kvartal med ni TWh mindre vann og snø enn normalt. Mer nedbør enn normalt har bedret den hydrologiske balansen i Norge, som nå er tre TWh over normalen.

Til tross for dette var strømprisen i Sør-Norge nærmere 20 prosent høyere i 2. kvartal i år, enn tilsvarende periode i fjor.

– Mindre vann i magasinene og høyere kullpriser i Europa gjør at strømmen koster mer enn den gjorde i 2016. Likevel ligger strømprisen fortsatt på et lavt nivå, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Den forbedrede ressurssituasjonen og lavere strømforbruk enn i første kvartal, bidro til at de norske kraftprisene falt gjennom 2. kvartal. Det var imidlertid ingen stor nedgang i strømprisen under snøsmeltinga, noe som tyder på at kraftprodusentene hadde god kontroll på vannet.

Høyest i Midt-Norge

Sammenliknet med første halvår i 2016, har forbruket i Norge vært 0,2 TWh høyere i 2017.

Strømprisen svingte rundt 25 øre/kWh i andre kvartal. Unntaket er Nord-Norge, der prisen i andre kvartal lå rundt 23 øre/kWh.

I Midt-Norge var strømprisen høyest med 26, 3 øre per TWh.

Høye priser i Norden

Økninga i strømprisene gjelder ikke bare Midt-Norge og Norge. Prisene i de andre nordiske områdene var høyere enn de norske i 2. kvartal. Prisene falt cirka fem prosent sammenliknet med 1. kvartal 2017 men ligger rundt ti prosent høyere enn 2. kvarta i fjor. Den finske kraftprisen i Norden lå høyest med en pris på 289,4 kr/MWh.

Kraftprisene i Tyskland ligger rundt 20 prosent høyere i 2. kvartal 2017 enn tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig høyere priser på kull