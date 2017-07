Trafikkuhell mellom to biler på E6

GARTLAND: To biler er involvert i et trafikkuhell på E6 ved Gartland nord for Grong, det melder politiet i halv ett-tida og skriver at det ikke er snakk om ei alvorlig trafikkulykke.

– Politiet er på veg til stedet. Brann og helsepersonell har kommet fram og ivaretar de til sammen fire involverte. Vi vet fortsatt ikke noe om hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.