Fredelig natt i Namdalen

NAMSOS: – Også i natt har det vært helt stille. Vi har ingen meldinger på loggen fra Namdalen i natt, forteller operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt som denne uka har opplevd flere dager uten hendelser i området.

Været

I dag vil det ifølge Yr.no sin værmelding bli regn i hele Namdalen. Temperaturene vil ligge på rundt sju grader i innlandet, mens det i Midtre Namdal og på kysten vil bli temperaturer på rundt ti grader. Nedbørsmengden vil variere fra to millimeter til fem.

Nyheter

I dagens NA kan du blant annet lese at Namsskogan familiepark merker skitværet. Turistene kjører rett forbi. Les også at filmfotografer kjent fra BBC og Discovery Channel er på besøk i Namsen i forbindelse med et nytt samarbeidsprosjekt, og at det ligger an til å bli rekordsommer i Oasen.

Hetebølge nærmer seg flatangerjentene Fant sol og varme i Spania Seks Flatanger-jenter trives best i bassenget på jentetur i Torrevieja i Spania. Gradestokken viser nå 30 – og snart skal det bli enda varmere.

En smak av Syria – på Trones Da Fares fikk smake naboens mat for noen måneder siden, kom ideen om å starte restaurant. For én uke siden åpnet de syrisk restaurant – på Trones.

I NAs helgebilag kan du lese han Ola Haugen (88) fikk sin fortjente medalje, 67 år etter at han avslutten sin tjeneste i tysklandsbrigaden.

Kritisk til Ap-støtte fra lederen i Namsos pensjonistforening – Uheldig rolleblanding Bjørn Myrvold stiller spørsmål ved lojaliteten til lederen av Namsos pensjonistforening.

Trafikkmeldinger

På Statens vegvesen sin nettside ligger det ut fire trafikkmeldinger for Namdalen: Nedsatt kjørehastighet på fylkesveg 434 mellom Skage og Øyesvoll, lysregulering på Foldabrua på fylkesveg 17 på strekninga mellom Namsos og Kollbotnet. Et stengt kjørefelt på fylkesveg 74 mellom Bjørgan og Murmoen, i tillegg til redusert framkommelighet og lysregulering på samme veg like ved svenskegrensa.