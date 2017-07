Voldssiktet mor blir sittende i varetekt

TRONDHEIM: Torsdag besluttet Sør-Trøndelag tingrett å løslate moren som er siktet etter barnedødsfallet. Politiet anket, og har nå fått medhold av Frostating lagmannsrett, skriver Adresseavisen .

Det betyr at den siktede kvinnen i 20-årene blir sittende i varetekt. Om hun anker lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett, var fredag ettermiddag ikke avgjort, ifølge avisa.

Advokat Leif Strøm, som forsvarer kvinnen, opplyser til Adresseavisen at han skal møte klienten senere fredag for å diskutere en evetuell anke.

Klokken 09.00 torsdag ble den høygravide kvinnen i 20-årene fremstilt for en ny fengslingsperiode i Sør-Trøndelag tingrett. Både hun og stefaren i 30-årene er siktet for å ha utøvd dødelig vold mot den tre år gamle datteren i Namdalen. Moren har allerede tilbrakt to uker i varetekt, og politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt ba under fengslingsmøtet om ytterligere fire ukers fengsling. Kvinnen nekter skyld, og ba om å bli løslatt i rettsmøtet.