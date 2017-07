Fant lidende dyr langs vegen

NAMSOS: Den ene var død, mens den andre fortsatt levde. Politiet vet ikke hvem som står bak påkjørselen, og kontaktet selv viltnemda.

– Kjører man på dyr skal man varsle fra og sørge for at de ikke lider. I dette tilfellet har de som gjorde det bare kjørt videre og slik skal det ikke være, sier operasjonsleder Arild Syvertsen i Trøndelag politidistrikt.

Været

Klokka 06.30 skinner sola i Namsos. Men ifølge Yr.no sitt værvarsel kan det bli noe regn i løpet av dagen, og temperaturer rundt tretten grader. Det samme gjelder på kysten som vil få samme temperaturer og en lett bris. I Indre Namdal vil det i dag bli sol store deler av dagen, men noe regn fra klokka 12 og utover med temperaturer rundt ni grader.

Trafikkmeldinger

På Statens vegvesen sin nettside ligger det fortsatt ut tre trafikkmeldinger for Namdalen: Nedsatt kjørehastighet på fylkesveg 434 mellom Skage og Øyesvoll, lysregulering på Foldabrua på fylkesveg 17 på strekninga mellom Namsos og Kollbotnet. Det er også et stengt kjørefelt på fylkesveg 74 mellom Bjørgan og Murmoen.

Nyheter

I dagens NA kan du blant annet lese at det kun er småting som gjenstår før den nye barnehagen på Skage kan åpne dørene for 140 barn og nesten 30 ansatte til høsten. I tillegg er barnehagen – som eneste barnehage i Norden – svanemerket og har 200 kvadratmeter med solcellepanel på taket. Les også at Runa Gidske bruker ferien til å lære om landbruk på Svinøya i Vikna.

Ønsker skilting fra E6 slik at flere finner fram til toget på Bertnem bru – Dette er bedre enn den transsibirske jernbanen Konduktør Torger Haugen har sjelden tid til å slappe av. På toget hans ryr det stadig inn med folk.

Les også at Anna Sagmo Melhus (19) drømmer om landslagsspill.

Mange ville se den nye ustillinga i Kunstmuseet Nord-Trøndelag Vellykket utstillingsåpning Kunstutstillinga som viser de nominerte til Nord-Trøndelag fylkes arbeidsstipend åpnet lørdag.