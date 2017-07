NAMSSKOGAN: Lørdag publiserte NA søkerlista til stillinga som rådmann i Namsskogan kommune. I ettertid har to personer opplyst at de ikke lenger er aktuelle søkere. Dette er Lars Gunnar Marken og Rögnvaldur Gudmundsson (bildet). Begge har startet i nye jobber etter at de søkte rådmannsjobben for over ett år siden.