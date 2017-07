«Sommertoget» med gode seertall

Ifølge tv-tall fra Gallup går NRK av med seieren i kampen om tv-seerne i sommer. Ifølge tallene for de tre siste ukene topper NRKs egenproduksjoner «Sommeråpent » og «Sommertoget» lista over de mest sette programmene. De beste ukene har «Sommeråpent» over en halv million seere.

TV 2s «Allsang på grensen» kommer litt lenger ned på lista (ca. 300.000) mens dagsendingene til «Tour de France» på samme kanal i snitt har hatt rundt 119.000 seere.