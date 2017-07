Kjørte inn i lyktestolpe på Rørvik

RØRVIK: Klokka 02.00 fikk politiet melding om at en mann i 40-åra hadde kjørt inn i en lyktestolpe ved Nætøysundbrua på Rørvik.

Føreren som var alene i bilen var uskadd etter sammenstøtet, mens det ble noe materielle skader på kjøretøyet.

Politiet mistenker ikke promille i forbindelse med trafikkuhellet.

Ifølge Yr.no sin værmelding skal det bli en tørr dag i Namdalen. Stort sett skal det bli overkyet vær og perioder med sol, mens det i Lierne skal bli noe regn i løpet av dagen. Temperaturen vi ligge på elleve til fjorten grader i hele området.

I dagens NA kan du lese at bønder i Namsos-området fortviler over været, og sier at det aldri har vært dårligere forhold. Noen av de ligger flere uker på etterskudd med innhøstinga.

Mange pusser opp i sommer Folk maler inne når det regner På Fargeriket Husby Fagsenter i Namsos er det hyppig besøk av oppussingsglade kunder.

Les også at Grong kommune ifølge kommunebarometeret er dårligst i landet på helse, og at Namdalens to store idrettshåp benytter sjansen til felles treningsøkter når de er heime i Namsos.

Konsertarrangør søker lokalt oppvarmingsband – En fin mulighet til å vise seg fram Bangsund IL har allerede sikret seg Vazelina Bilopphøggers, Becca og Huggupænnbænn til konserten i Bruksgarasjen 26. august. Nå jakter de på artist fire.