Namsosing hadde det ekstremt gøy på Veko

VOSS: Under presisjonslandinga kom 21-åringen på 3.-plass.

– Jeg tapte dessverre mot to veldig erfarne piloter. For å klare å treffe må man planlegge tidlig hvordan man skal svinge seg ned til landingsområdet. Risikoen ligger i at man må ta lave svinger, som gjør at man stuper ned mot bakken med veldig høy hastighet. Når jeg flyr, trener jeg veldig mye på presisjonslanding, forteller han.

«Swoopet» mot flåte

Kristian Grongstad deltok på fallskjermhopping og speedriding.

– Veko arrangerer også en «swooping»-konkurranse som handler om å «swoope» vannet bort til flåten, sier Kristian, og forklarer nærmere hva den spesielle aktiviteten vil si:

– Å «swoope» vil si at man bygger fart ned mot bakken for så å flate ut flyretninga rett over bakken – slik at du kan gli bortover bakken eller vannet i høy hastighet så langt som mulig. Målet var å lande på flåten i vannet, så da får man ekstrapoeng for å touche vannet når man glir bortover vannflata for så å lande oppe på flåten, forteller han.

Opplevelsen som gjorde mest inntrykk på Ekstremsportveko var fra et 1.700 meter høyt fjell i Gudvangen.

– Der løp vi ut på snøen for så å lande nede ved fjorden i 20 grader og sol. Helt fantastisk! Nøye planlegging kreves for å få til en fint tur, forteller han.

Det var i forbindelse med et år på Voss Folkehøgskole og Ekstremsportlinja at han fikk åpnet øynene for luftsport.

– Der tok vi kurs i fallskjermhopping, speedriding, paragliding, elvepadling og vind- tunnel. Det første året var jeg elev på skolen, mens det andre og siste året har jeg vært stipendiat. Det er en stilling som innebærer å være hjelpeinstruktør for elevene på første året, sier Grongstad.

Jubileumsår

I år var det også 20-årsjubileum for Ekstremsportveko, som er blitt stadig større og mer viktig for utøvere fra hele verden.

– De slo på stortromma nå som det var jubileumsår. Vanvittig med folk, fint vær og god stemning, mye action, konkurranser og festligheter, forteller Kristian Grongstad.

Folkemengdene på Veko er det som er det mest spesielle med dette arrangementet, mener Kristian.

– Det er ikke bare mennesker som driver med ekstremsport som kommer dit, men folk fra forskjellige plasser i hele landet kommer for å få med seg den store festivalen. Jeg drar gjerne tilbake for å møte igjen alle vennene jeg har fått der, forteller han engasjert.

På heimebane

I sommer skal Grongstad prøve å finne steder i Nord-Trøndelag som er egnet for å drive luftsport.

– Jeg skal en tur ned til Loan Skylift for å fly. Der nede har de et eldorado for flyving og basehopping. Dessuten skal jeg tur innom Voss for å få hoppet litt fallskjerm. Man trenger høye og bratte fjell, som det er mye av på Vestlandet. Derfor er det også vanskelig å drive på med det her i Namsos, mener Grongstad.

– Samtidig er jo noe av sjarmen med å drive ekstremsport at man må finne plasser å fly fra. Jeg har sett meg ut et par steder i Nord-Trøndelag som ser ut til å være egnet for ekstremsport, legger namsosingen til.