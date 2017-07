Unngår flaskehals på Robbie Williams-konsert

Tirsdag 1. august kommer Robbie Williams til Granåsen i Trondheim for å holde konsert. Etter fjorårets begivenhet med Bruce Springsteen på samme arena, fikk arrangørene kritikk for at det ble lange køer etter konsertslutt. Dette har blitt kraftig forberedt til i år, skriver Adresseavisen.

Slusene ved inn- og utgangene har nå blitt utvidet for å unngå flaskehalser, og dermed skal de 35.000 tilskuerne komme seg effektivt ut etter konsertslutt.

Robbie Williams er en av verdens mest populære entertainere, og har siden solodebuten i 1995 gitt ut 11 album som har solgt nærmere 80 millioner eksemplarer.