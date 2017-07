VIKNA: Midt-Norsk Havbruk (MNH) har søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om å få utvidet biomassen på lokaliteten Lyngøy i Vikna fra 3.120 tonn til 4.680 tonn fisk. Søknaden blir blant annet begrunnet med MNHs behov for store og gode lokaliteter for å opprettholde produksjonen og nødvendigheten av å spre risikoen for sykdommer og parasitter på to-tre lokaliteter.

MNH viser til data som bekrefter at lokaliteten godt vil tåle denne utvidelsen.