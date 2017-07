Kinoen inntas av primater, edderkopper og sjøløver

NAMSOS: «War for the Planet of the Apes» har mottatt strålende omtale blant filmkritikerne etter premieren 12. juli. I det tredje kapittelet i den populære filmserien møter vi igjen Cæsar og hans aper, som denne gang blir tvunget inn i en dødelig konflikt med en menneskehær ledet av en nådeløs oberst.

Apene må tåle store tap og Cæsar blir tvunget til å lede dem på en mørk og mytisk jakt for å hevne sine egne. Når Cæsar og obersten endelig møtes blir de kastet inn i en episk kamp som til slutt vil avgjøre skjebnen til deres respektive raser og planetens framtid.

En ung Peter Parker (Tom Holland) forsøker å forene high school-livet med den hemmelige identiteten som superhelt i «Spider-Man: Homecoming». Etter å ha blitt rekruttert av mentoren Tony Stark (Robert Downey Jr.) til et Avengers-oppdrag, er det vanskelig for Peter å vende tilbake til en normal hverdag.

Når han kommer på sporet av Vulture (Michael Keaton), som har forårsaket en krimbølge med sine farlige våpenoppfinnelser, ser Peter sitt snitt til å bevise hva han er god for.

«Jacques – havets erobrer» tar for seg den sanne historien om Jacques Cousteau. Lambert Wilson spiller den franske krigshelten, fotografen og forskeren som dedikerte sitt liv til havet.

For de minste kan Namsos kino friste med «Grusomme meg 3» og «Brannmann Sam – besøk fra verdensrommet» den kommende uka.