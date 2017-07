Latinorytmer fenger

Siden «Despacito» ble sluppet for litt over et halvt år siden, har mange vrikket på hoftene til latinorytmene.

Med totalt 4,6 milliarder avspillinger har låta overtatt tronen som verdens mest strømmede låt. Den toppet lister i Latin-Amerika allerede i januar, men det var først da Justin Bieber satte sitt bidrag på låta at den tok av i engelskspråklige land.

I 11 uker har «Despacito» ligget på førsteplass på VG-lista, Norges offisielle salgsliste.