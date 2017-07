Satser på gromlyd i ombygd pelsdyrbygg

JØA: – Jeg har bestandig hatt en drøm om å få mitt eget studio, men har ikke funnet et passende lokale. Men fatter’n har drevet med pelsdyr, og så ble et av byggene ledig.

Etter en omstendelig vaskejobb og mye snekkering med hjelp fra gode venner, har studioet nå mer eller mindre funnet sin form.

Det moderne lydstudioet er nå fylt opp av det meste av utstyr, og på den fronten har Prestvik fått mye hjelp fra naboen Asgeir Tranås.

– Han lager blant annet mikrofoner, og har lært meg mye. Da jeg begynte hadde jeg ikke peiling, og det har vært en veldig bratt læringskurve.

– Det var en skikkelig realitetssjekk. Det spiller ingen rolle hvor flott utstyr du har, du må også kunne bruke det.

Ønsker å få til alt

Studioet er klart til bruk, men i første omgang vil ikke Prestvik ta på seg for store prosjekter.

– Jeg har ikke hatt så mye tid til å jobbe i det ennå, men alt er klart. Jeg må også få prøvd og øvd meg litt, så i begynnelsen tenker jeg at det er greit for demo-band å komme hit.

Hittil har han produsert litt eget materiale, og det har gitt mersmak.

– Jeg har lyst til å få til alt, ikke bare å spille inn. Så planen er etter hvert å både mikse og produsere.

Mange jern i ilden

Prestvik har gjennom en årrekke vært en aktiv musiker. Nå har han begynt å lage litt solomateriale, men hovedprosjektet er bandet Vulture Kings. De ga i fjor ut debutalbumet «Eight years later», og nå begynner bandet å røre på seg igjen.

– Vi har hatt en lang ferie, og det ryktes at det kanskje er noe på gang etter hvert.

Grunnen til at bandet beveger seg sakte, er at medlemmene bor spredt og at mange har skaffet seg både hus, båt og opptil flere barn.

– Når vi bor så langt unna hverandre og har mange forpliktelser, er det ikke så ofte at vi får tid til å møtes.

Ingen begrensninger

Den musikkinteresserte jøbyggen håper at det blir mye aktivitet i årene framover, selv om det mest sannsynlig ikke blir en fulltidsgeskjeft.

– Da jeg begynte med prosjektet hadde jeg en barnslig drøm om å si opp jobben og holde på i studioet på heltid, men det går ikke, sier Prestvik og ler.

– Det hadde nok vært en artig jobb, men jeg tror ikke at jeg kan sitte med det hele tida. Ennå, i hvert fall.

I senere år har det dukket opp flere lydstudio i Namdalen, men Prestvik tror ikke at konkurransen er noe problem.

– Hvis jeg klarer å levere god lyd, så tror jeg at ryktet vil spre seg. Mange med hjemmestudio har begrensninger, blant annet at du ikke kan spille inn trommer. Det kan du gjøre i studioet mitt.

For innholdsmessig står ikke Prestviks studio tilbake for de fleste andre aktører.

– Når det gjelder lokalet er det ingen begrensninger. Det ligger på meg, og kanskje litt på utstyret foreløpig.

Avslutningsvis kommer Prestvik med en oppfordring.

– Det hadde vært artig å få til en litt større produksjon, så hvis folk vil komme, er det bare å ta kontakt.