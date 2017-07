AUSTAFJORD: Austafjord Mølle på Ytre Vikna har fått innvilget skjenkebevilling for alkohol gruppe 1,2 og 3 i perioden 10. juli til 10. oktober 2017. Vedtaket er fattet av rådmannen i Vikna.

Ifølge søknaden vil stiftelsen Austafjord Mølle holde åpent inntil to ganger i måneden i tilknytning til planlagte arrangement i denne perioden. Stiftelsen har ikke søkt om fast, alminnelig bevilling for skjenking av alkohol så langt, kun for deler av året.