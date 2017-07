Stanget Rosenborg videre til Europa

Ti år har gått siden sist gang Rosenborg spilte i gruppespillet i Champions League. Første hinder for Rosenborg i kvalifiseringen i år var Dundalk.

Oppgjøret i Irland mellom Dundalk og Rosenborg endte 1-1, og onsdag kveld ble returoppgjøret spilt på Lerkendal – og de første 45 minuttene ble en kopi av de første 45 i Irland.

Tidlig baklengs

Rosenborg tok kommandoen fra start, men akkurat som i Irland var det Dundalk som tok ledelsen. Det skjedde i det 11. minuttet på en corner, der midtstopper Brian Gartland raget høyest i luften og stanget inn 1-0 til irene. RBK ble rystet, og minutter senere var gjestene svært nære ved å score på en ny dødball, men en mesterlig redning av Andre Hansen hindret scoring.

Utlignet

Rosenborg våknet utover i omgangen og stanget mot et kompakt Dundalk-lag, men Kåre Ingebrigtsens gutter slet med å skape de helt store sjansene. Men tre minutter før hvilen - akkurat som i den første kampen - scoret Rosenborg. Hjemmelaget kontret, der Mike Jensen på vakkert vis slo ballen gjennom til Yann-Erik De Lanlay, som alene med keeper var iskald og satte inn utligningsmålet. Dermed sto det 1-1 (2-2 sammenlagt) til pause.

Etter sidebytte hadde Rosenborg god kontroll. Dundalks største sjanse i andre omgang kom i det 81. minuttet på et frispark, der Hansen reddet et godt plassert skudd.

På tampen var frykten for å slippe inn mål større enn å ville score hos begge lag. Midtsjø hadde en god mulighet på overtid, da han forsøkte å plassere ballen i mål fra 16-meteren, men kampen gikk til ekstraomganger.

Stanget RBK ledelsen

Ekstraomgangene ble ganske lik den andre omgangen. Dundalk var kompakte bakover, mens RBK stanget og stanget. Men i det 98. minuttet kunne endelig RBK-fansen juble for scoring da Matthias Vilhjalmsson steg til værs og stanget inn 2-1 etter et god innlegg av Hedenstad.

På tampen av første ekstraomgang var Dundalk svært nære ved å utligne på et distanseskudd, men et RBK-bein og tverrliggeren hindret at gjestene fikk et meget viktig bortemål.

I andre ekstraomgang flyttet Dundalk opp laget for å jakte det viktige bortemålet, mens Rosenborg la seg bakpå og gjorde alt det de kunne for å holde tett bakover. Rosenborg var gode defensivt, og Dundalk var aldri i nærheten av å score. Dermed vant Rosenborg 2-1 (3-2 sammenlagt) og er videre til neste kvalifiseringsrunde til Champions League. Det til stående applaus på Lerkendal!