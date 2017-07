To nye «Harry Potter»-bøker på veg

20. juni var det 20 år siden den første «Harry Potter»- utgivelsa, og dette markeres med en stor utstilling på British Library i London.

I tillegg skal det gis ut to nye bøker som fokuserer på ulike aspekter ved Harry Potters verden. Bøkene er «Harry Potter: A History of Magic – The Book of The Exhibition», som vil belyse undervisninga på Hogwarts, og «Harry Potter – A Journey Through A History of Magic», som ser nærmere på magiens historie ved trollmannskolen. Den første retter seg mest mot voksne, mens den andre er ment for barn.

Bøkene, som skal utgis til høsten, er ikke skrevet av «Harry Potter»-skaper J.K. Rowling, som er opptatt med filmmanus.