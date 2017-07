– Meningsløs rapportering

RØRVIK: Det er ikke bare økninga på fem kilo fisk turistene får ta med ut av landet som opprører fiskerinæringa. Også det nye fangstrapporteringssystemet der fiskecampene må rapportere fangsten en gang i måneden blir dårlig mottatt.

– Det blir meningsløst når man vet at de fleste fisketuristene oppholder seg på anleggene noen dager til maks noen uker. Med et slikt opplegg kunne man like så godt operert med årsrapporter. Det må være et system som sikrer at turistene er tilgjengelige ved en eventuell kontroll, og at de kan kontrolleres før de forlater landet. Med månedsrapporter vil fisken være solgt og fortært før myndighetene kommer på banen, sier leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen til Fiskeribladet.

Norske yrkesfiskere må rapportere fangsten oftere.