Populær bygdedag på Leka

LEKA: Tunet foran bygdemuseet på Leka fylles opp av folk. De kommer for å spise rømmegrøt, se på museumsutstillingene og ikke minst for å treffe gamle kjente. Utflytta lekværinger tar med seg barn og barnebarn hit for å vise fram den vakre øya de kommer fra.

Maja Furre er en av dem som er med på å arrangere bygdedagen. Hun forteller at den er et høydepunkt i Herlaugsdagene.

– Det selges både rømmegrøt, vaffel og grilla laks. Vi har leker og konkurranser for barna, og om de vil kan de gå og se på kaniner, høner og ender – eller ri på hester. Noen får vist fram gammel håndarbeidstradisjon og det deles ut smaksprøver av is. Mange utflytta lekværinger legger ferien sin til Bygdedagen, da det er en flott mulighet til å treffe igjen gamle kjente, forteller hun.

De som tilbyr hesteridning er Kate Ulriksen og Andrea Christin Selfors. De synes det er veldig gøy å få være med på bygdedagen.

– Vi får spre glede til barna, og de får lov til å holde på med dyr, noe som er viktig, sier Kate.

Ved stabburet står en gjeng blide damer og tilbyr rømmegrøt, spekemat og grillet laks til de som vil ha. Inne i teltet finner vi enda flere smilende damer som gjerne vil vise fram det de holder på med.

Leka har et veldig aktivt Bygdekvinnelag, som har troppet opp for å lære barna å spinne garn og å kare og tove ull. Marit Østby som driver en brukthandel på Østby, er her for å vise litt av sitt vareutvalg, og Tone Rennemo deler ut smaksprøver av sin hjemmelagde rabarbrasorbé og fløteis.

– Jeg må jo få testa oppskriftene mine på folk, sier Rennemo, som forteller at hun håper på å ha et kjøkken ferdig til større produksjon i løpet av høsten.

Inne i selve museet sitter Kirsten Pettersen og selger fotobøker om museet, og boka om Trygve Hoff, som hun gladelig forteller om

– Det var Trygve Hoff som skrev Herlaugspelet, og han instruerte det faktisk også de tre første årene, sier hun.

Alva, Andrea og Emma Kvalø kommer fra Bergen, men er på ferie på Leka sammen med bestefaren som kommer derfra.

– Det er veldig gøy å være på Leka, sier jentene, før de ivrig fortsetter på quizen de har begynt på.