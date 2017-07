Samler midler til minnestøtte

En av de første kampene i Norge under andre verdenskrig skjedde på Sandvollan på Innherred. Der falt de første engelske soldatene på landjorda i kamp mot tyskerne. Disse kampene førte blant annet til at Steinkjer og Namsos senere ble bombet.

Nå er det satt i gang et initiativ til å samle inn penger til et minnesmerker over de engelske soldatene som mistet livet i krigen. Statuen skal plasseres ved Hustad kirke i Inderøy kommune, hvor blant annet det tyske artilleriet sto da de første engelske soldatene falt. Både bedrifter og enkeltpersoner som ønsker det inviteres nå til å delta, for at prosjektet skal kunne realiseres.