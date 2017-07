Skal kartlegges nå

RØRVIK: Fram til 2019 skal Havforskningsinstituttet gjennomføre et prosjekt for å skaffe bedre oversikt og tall på det norske fritidsfisket, deriblant også turistfisket.

– Prosjektet har to hovedmål: Å utvikle en metode for å overvåke og kvantifisere fritidsfisket og turistfisket. Og så skal man forsøke å gjøre et anslag på omfanget, opplyser Keno Ferter i prosjektet til Fiskeribladet.

Sist Havforskningsinstituttet gjennomførte en liknende kartlegging på denne aktiviteten var i 2009. Den gang endte man opp med et samlet kvantum på 12.000 til 15.000 tonn fisk hentet opp av utenlandske turister, noe som samsvarte med en tidligere undersøkelse.

Beregninga av det norske fritidsfisket ble den gang oppgitt til 48.000 tonn, ifølge Fiskeribladet.