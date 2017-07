Vil sikre stein ved Solsemhula

LEKA: Leka kommune har henvendt seg til fylkeskommunen med spørsmål om å bidra med midler til sikring av en avgrenset, liten forekomst serpentinkonglomerat ved vegen opp mot Solsemhula.

Eventuelle sikringstiltak har vært drøftet i arbeidsgruppa for tilrettelegging av Trollfjell Geopark, skriver Kristin Floa på vegne av kommunen.

– En løsning kan være å sette opp påler med tau slik det er inne i Solsemhula, for å markere at her skal folk være varsom, foreslår Kristin Floa i brevet.