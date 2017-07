Måtte rydde E6 etter jordras

Klokken 10.51 melder Statens vegvesen at sørgående felt på E6 ved Namsentunet camping er stengt på grunn av et jordras.

- Det va litt masse og stein som hadde rast ned i veibanen. Sikkert på grunn av alt regnet i det siste, forteller trafikkoperatør Pål Olufsen.

Det er nå ryddet opp og vakthavende på stedet har vurdert at det ikke er fare for at det raser ut mer masse.

En liten time senere - klokken 11.45 var stedet ryddet.