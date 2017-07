Rolig sommernatt i Namdalen

Politiet foretok et naturoppsyn ved Namsenfjorden nord for Bangsund fredag kveld. Dette etter at det hadde kommet inn tips fra publikum om ulovlig garnsetting.

- Der møtte vi en mann i 70-årene som var ute i båt. Han nektet for å ha noe med garnet å gjøre, men fikk et gebyr for manglende flytevest, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Lars Letnes.

Elllers kan politiet melde om to dyrepåkjørsler natt til lørdag. En elg ble påkjørt i Namdalseid og en grevling ble påkjørt i Kolveried