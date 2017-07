Krever samme responstid landet rundt

TRONES: Fredag ettermiddag skjedde det igjen. Da en motorsyklist kjørte av vegen i Gjersvika i Røyrvik kommune, sendte politiet en patrulje i Kolvereid mot skadestedet.

Da NA var i kontakt med operasjonssentralen godt over en time etter at ulykka skjedde, hadde patruljen ennå ikke kommet fram. Da var den skadde personen fløyet til sykehus. Skadestedet var sikret av brannvesenet, som også hadde tatt bilder for politiet.

Politiet opplyser søndag at oppdraget ble avbrutt.

– Det er helt sprøtt

Historier som dette, gjør Norges blideste politiker til en alvorlig herremann på et øyeblikk. Den karakteristiske latteren til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum stilner, når partikollega Marit Arnstad forteller den.

Den er nok et eksempel på det han mener er en villet sentraliseringspolitikk fra den borgerlige regjeringa.

– Det er helt sprøtt at vi har kommet hit. Når politioppgaver oftere og oftere må utføres av lokale brannfolk, truer det også det frivillige brannvesenet, sier en bekymret Vedum og viser til at brannvesenet er først på skadestedet i halvparten av tilfellene.

Senterpartiet har i lang tid vært en sterk motstander av nærpolitireformen. Partiet har i lang tid ønsket å reversere den. Men når vi sitter på Trones, kommer det nye toner fra partiet som er på tidenes partipolitiske norgesturne i sommer.

Endre retning på reformen

– Vi er ikke glad ikke glad i reformen. Men framover vil vi jobbe for å styrke enkelte områder og på den måten endre retning, sier Marit Arnstad og slenger to knalltøffe krav på bordet:

* Kravet om responstid på maks 45 minutter må gjelde alle utrykninger. Ikke bare 80 prosent av dem.

* Det må lages en forpliktende plan for hvordan gjennomføre målet om to polititjenestemenn per tusen innbygger.

– Det er for enkelt å klare 80 prosent, sier Arnstad.

– Norge er et trygt land, men det må være noen der når det er krise, og da må hele Norge ha samme kravet, supplerer Vedum.

Et viktig forutsetning for å få maks 45 minutter responstid i hele landet, er at det fins nok politifolk på jobb.

– Vi ønsker at det lages en plan for hvordan dette målet, som alle partier har stilt seg bak, skal nås, sier Arnstad som ikke har en kjapp løsning.

– Det vil ta tid og det vil koste mye. Men når vi har satt oss mål, må vi oppfylle dem.

– En del av løsninga vil også være å flytte ressurser fra sentrale strøk til distriktene, sier Vedum.

– Sparker inn åpne dører

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) synes Senterpartiets nye tilnærming til politireformen er overraskende, men positiv.

– Det er fornuftig av Senterpartiet å gi opp kampen mot politireformen. Det fins ikke noe alternativ til å modernisere norsk politi. Det er kanskje det de omsider har forstått. Politiet trenger nye måter å arbeide på for effektivt å bekjempe ny komplisert kriminalitet, for eksempel på nettet. Det er ingen veg tilbake, gamle metoder løser ikke nye utfordringer, sier justisministeren som mener partiet heller bør ta selvkritikk enn å kritisere andre.

– Sp slår inn åpne dører hva gjelder responstid. Når Sp satt i regjering var de ikke opptatt av politiets responstid. Den ble ikke engang målt. Det var denne regjeringa som startet målinger og stilte krav til responstid. Dette vil bli strammet til mens vi styrker bemanninga. Målet skal være 100 prosent responstid. Regjeringen har til nå styrket politiet med ca. 1.800 årsverk, i år slår vi alle rekorder. Vi vil nå målet om to politifolk per tusen alt i 2019. Det skal bli flere patruljer og raskere responstid, sier Amundsen som her helt på linje med Vedum og Arnstad om det som skjedde fredag.

– Erfaringene fra Røyrvik på fredag var ikke tilfredsstillende.