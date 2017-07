Spenning til siste dag i juli

NAMSOS: Hittil har Namdalen fått sju sommerdager, og kampen om å ha tippet riktig antall dager fram til og med 31. juli tetner til.

Hos Meteorologisk institutt er prognoser for tida framover litt usikre.

– Nå ser det i hvert fall ut som at det blir over 20 grader til og med fredag, forteller Mariann Foss hos Meteorologisk institutt.

Lørdag blir det derimot en del lavtrykksaktivitet som gjør at det er tvilsomt at temperaturene kommer over det magiske tjuetallet.

Søndag og mandag forteller meteorologen at det kan bli to nye sommerdager, men at det er litt uvisst.

– Dette er ikke hundre prosent sikre prognoser. Om sommeren er varslene langt fram i tid litt usikre, forteller Foss.

– Men det er sannsynlig at det blir fem-seks sommerdager til?

– Ja, det er det, avslutter Foss.

Til sammen er det bare tre personer som har tippet at antallet sommerdager i Namdalen bikket over 22 dager. Med andre ord er namdalinger ganske nøktern i forhold til forventningene om en strålende sommer.

Tar man utgangspunkt i rapportene fra Meteorologisk institutt vil vi ende opp på 11 til 14 sommerdager. Det betyr at 137 personer fortsatt kjemper om å få rett resultat i konkurransen. Hvem som trekker det lengste strået vil de neste sju dagene vise.