– Vi driver med etterslokking

RØRVIK: Brannvesenet er på tur til stedet.

– Det skal være snakk om en husbrann på Rørvik, mer enn det vet vi ikke foreløpig, sier operatør Alexander Tangen ved 110-sentralen Namsos.

Klokka 13.12 rapporterer operatør Geir Ove Fossli i 110-sentralen om at brannvesenet er på stedet, og at det brenner i et hus i Stormyrvegen.

– Vi har nå gått inn i eneboligen med røykdykkere, sier han.

Brannfagleder Erik Jakobsen forteller at skadeomfanget foreløpig er ukjent, men at de har kontroll på brannen.

– Vi driver nå med etterslokking, og blir holdende på med det en stund til før vi går inn og ser. Brannen startet på baksida av huset, og slo opp på loftet, så det brant bortover kryploftet. Vi fikk slokket det, men det ligger og ulmer ennå. Vi har med oss brannvesen fra både Vikna og Nærøy, så det har vært nok folk, sier han til NAs journalist på stedet.