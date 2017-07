Fire kjøretøy involvert i ulykke på E6 i Namsskogan

NAMSOS: Klokka 12.08 fikk politiet melding om trafikkulykka. Det skal være to vogntog og to personbiler involvert – og E6 er nå stengt.

Politiet opplyser videre om at ingen personer skal være alvorlig skadet, men at det er utfordringer med trafikkavviklinga.

Bremset kraftig

- Vi har fått opplyst at ulykka skal ha skjedd seks kilometer nord for sentrum. Vi tror ulykka skal ha skjedd i området Stormoen, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

- Ulykka skal ha skjedd etter at en personbil bremset kraftig opp i vegen – en personbil bak klarte å bremse opp – det gjorde ikke vogntoget bak ham. Dermed skal vogntoget ha klemt den ene personbilen foran. Et annet vogntog kom i motsatt kjørefelt, og måtte kjøre i grøfta for å unngå en ytterligere kollisjon, sier Letnes.

Begge kjørefelt er stengt

- Hva vet dere om skadeomfanget?

- Vi har fått opplyst at ingen skal være alvorlig skadet, men det er sagt at en person har smerter, uten at jeg vet noe mer om det, sier operasjonslederen som tror det vil oppstå langvarig kø på E6 som følge av ulykka.

- E6 er så vidt vi vet nå helt stengt. Og ut ifra hvor kranbilene er plassert, vil det ta over en og en halv time før en tungbilberger kan rydde vegen. Dermed kan det oppstå lange køer på E6, sier Letnes.