Fremdeles solbrillevær i Namdalen

Politiets operasjonssentral har intet å melde når Namdalsavisa tar kontakt tirsdag morgen. Bortsett fra to påkjørte rådyr, hendholdsvis på Steinkjer og Frosta, har det vært stille i resten av fylket også.

Sommer

Værvarselet lover godt for Namdalen også i dag, med over 20 grader og sol. Sør for Namdalen kan det imidlertid bli noen byger i ettermiddag.

«Sørøst bris, fra i ettermiddag nordøst bris på kysten. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger sør for Namdalen, kan hende med torden», heter det i yr.nos tekstvarsel tirsdag morgen.

For veifarende i Namdalen er det ingen overraskeleser å spore hos Statens vegvesen. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her .

Englene kom til Namdalen

På Namdalsavisa kan du lese om Julie Schjøth og Jens Jovik som kom som «reddende engler» når Namdal prosti manglet sommervikarer .

Avisa kan også melde om at Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum ikke hadde tillatelsene i orden da de delte ut kaffe og matpakker utenfor Namsskogan familiepark i helga .

Hos Trønder-Avisa kan du blant annet lese om Erlend Olof Fredin fra Verdal, som gikk helt til topps under NM i jegertrap i helga.

Knust til pinneved

Toppsaken hos VG handler om Per Inge Verlo fra Utvik som fikk huset sitt knust til pinneved i den kraftige flommen på vestlandet.

Dagbladet melder at Senatet i USA i dag skal stemme over om man skal oppheve Obamacare eller ikke. Dette var et av valgkampløftene til president Donald Trump. Avisen skriver at det etter alt å dømme blir et nytt helsenederlag for presidenten.

Togkrangel ligger på topp hos Aftenposten som skriver at 1,2 millioner innbyggere blir berørt når milliarder investeres i togtransport.